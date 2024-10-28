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Втрати Росії в Україні у жовтні одні з найбільших, - розвідка Естонії

Понеділок 28 жовтня 2024 23:14
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Втрати Росії в Україні у жовтні одні з найбільших, - розвідка Естонії Ілюстративне фото: в Естонії назвали втрати росія в Україні у жовтні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Втрати Росії на фронті в Україні за підсумками жовтня сягнуть 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими. Це сталось через м'ясні штурми росіян.

Про це заявив командувач Центру військової розвідки Естонії Янек Кессельманн, пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

За його словами, Росія просунулася неподалік міста Часів Яр і на лиманському напрямку в Донецькій області. Однак це просування стало можливим лише через масовані бомбардування із застосуванням планерувальних бомб, дронів-камікадзе та далекобійних засобів ураження.

"Цього ефекту досягають завдяки так званим м'ясним штурмам, під час яких Росія цинічно витрачає свій особовий склад. Втрати у Росії досить великі. Цього місяця, схоже, Росія зазнає одні з найбільших втрат. За нашими оцінками, за місяць противник втратить приблизно 40 тисяч військовослужбовців пораненими й убитими", - додав Кессельманн.

Раніше ми писали, що за останню добу з 27 на 28 жовтня, росіяни втратили на фронті 1680 солдатів, 7 танків і 100 одиниць автомобільної техніки.

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