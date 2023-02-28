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Росія не може вести необмежену гонку ядерних озброєнь, - Пентагон

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Вашингтон, Вівторок 28 лютого 2023 20:55
Росія не може вести необмежену гонку ядерних озброєнь, - Пентагон Фото: Колін Каль, заступник голови Пентагону (Flickr by Secretary of Defense
Автор: Іван Носальський

Росія не має ресурсів для того, щоб почати необмежену гонку ядерних озброєнь. На це, зокрема, впливає війна проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Пентагону з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Конгресі США.

"Відверто кажучи, Росія не в змозі вести необмежену гонку ядерних озброєнь. Вони не мають грошей, особливо враховуючи навантаження на їх збройні сили через війну, санкції, експортний контроль. Тому, знаєте, я думаю, що це був спосіб для нього створити пару промовистих заголовків. Але я думаю, що з практичної точки зору це не змінило ситуацію", - зазначив Каль.

Чиновник також зазначив, що американська влада ясно попередила росіян про серйозні наслідки у разі, якщо вони вирішать застосувати ядерну зброю проти України.

За словами Каля, зараз необхідно проявляти пильність, оскільки Росія залишається небезпечною державою з великою кількістю ядерної зброї, хоча малоймовірно, що вона її застосує.

"Вони вже не дотримувалися режиму інспекцій, використовуючи як виправдання Соvid та інші речі. Цікаво також, що Путін вирішив призупинити дію договору, а не вийти з нього. Я думаю, це свідчить про те, що це не є ефективним важелем тиску на нас", - додав заступник голови Пентагону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у вівторок, 28 лютого, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння зі США.

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