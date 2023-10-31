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Втрати Росії в Україні з початку війни перевищили 300 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 31 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на вівторок, 31 жовтня, склали 870 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 300 810 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 РСЗВ та 25 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 300810 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 5211 (+21) од,
  • бойових броньованих машин - 9804 (+29) од,
  • артилерійських систем - 7227 (+25) од,
  • РСЗВ - 844 (+10) од,
  • засоби ППО - 562 (+3) од,
  • літаків - 321 од,
  • гелікоптерів - 324 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5440 (+21),
  • крилаті ракети - 1546 (+2) од,
  • кораблі /катери - 20 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9590 (+35) од,
  • спеціальна техніка - 1016 (+2).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 31 жовтня, українські війська продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень. Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі Бахмута Донецької області, а також на півдні Запорізької області.

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