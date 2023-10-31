Потери России в Украине с начала войны превысили 300 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на вторник, 31 октября, составили 870 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 300810 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 РСЗО и 25 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба на утро 31 октября, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В частности, как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области, а также на юге Запорожской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.