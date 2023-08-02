Втрати Росії в Україні перевищили 247 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 БПЛА та 27 артсистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Українські військові уразили 14 російських артилерійських засобів, та 6 одиниць ППО ворога. Зокрема, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували окупантів поблизу Роботиного.
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