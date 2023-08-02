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Втрати Росії в Україні перевищили 247 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 2 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 2 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 247 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 БПЛА та 27 артсистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4217 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 8213 (+8) од,
  • артилерійських систем - 4866 (+27) од,
  • РСЗВ - 700 (+1) од,
  • засоби ППО - 463 (+1) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 311 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4042 (+15),
  • крилаті ракети - 1347 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7349 (+25) од,
  • спеціальна техніка - 718.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень. Українські військові уразили 14 російських артилерійських засобів, та 6 одиниць ППО ворога. Зокрема, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджують, що ЗСУ атакували окупантів поблизу Роботиного.

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Війна в Україні