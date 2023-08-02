Потери России в Украине превысили 247 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро среды, 2 августа, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 БПЛА и 27 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. Украинские военные поразили 14 российских артиллерийских средств и 6 единиц ПВО врага. В частности, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлении. Российские источники утверждают, что ВСУ атаковали оккупантов вблизи Работино.
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