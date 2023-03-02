Війська РФ посилюють оборону на півдні і відбивають атаки ЗСУ біля Кремінної: карти боїв ISW

Російські військові посилюють свої оборонні позиції на півдні Запорізької області і намагаються відбивати атаки українських військ на захід від Кремінної та Сватового Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ відбили всі атаки окупантів на захід від Куп'янська

Війська РФ зміцнюють позиції на державному кордоні у Білгородській області. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили перекинули інженерне обладнання та встановлюють протитанкові міни у Новобудівці та Горьківському Білгородській області, приблизно за 47 км на північний захід від Харкова.

Окупанти також продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ – Сватове – Кремінна. У Міноборони РФ заявили, що російські війська відобразили наступ трьох українських диверсійних груп у районі Новоселівського (приблизно 14 км на північний захід від Сватового) та Тимківки (близько 20 км на схід від Куп'янська).

Російський блогер зазначив, що ЗСУ відбили всі російські атаки на Ямполівку, Невське та Макіївку. Також російські джерела повідомляють, що українські війська ведуть бої за панівні висоти у районі Кремінського лісу. ЗСУ також завдали удару по складі боєприпасів окупантів у Кадіївці Луганської області.

Донецький напрямок: окупанти просуваються у Бахмута

Російські війська продовжують наступ на бахмутському напрямку і атакували сам Бахмут, Годин Яр (10 км на захід) та низку інших населених пунктів. Кадри з геолокацією, опубліковані 1 березня, підтверджують, що російські війська просувалися до південних околиць Бахмута.

Російські джерела стверджували, що бойовики ПВК "Вагнера" просунулися в межах Бахмута в районі м'ясокомбінату та до берега річки Бахмутівки, що протікає через східний Бахмут. Окупанти заявляють, що атакують українські позиції вздовж траси Т0504 Костянтинівка-Годин Яр-Бахмут у районі Івановського і що українські війська відходять із Часового Яру. Українські офіційні особи продовжують наголошувати, що ЗСУ мають можливість провести контрольований висновок з Бахмута, якщо вони вважатимуть це за доцільне.

Російські джерела стверджують, що окупанти ведуть бої біля Новобахмутівки (12 км на північ від Авдіївки) та намагаються прорвати українську оборону в Авдіївці.

Південний напрямок: війська РФ посилюють оборону на півдні Запорізької області

Війська РФ продовжують оборонятися на півдні України, але намагаються створити умови для майбутніх наступальних операцій. На знімках, опублікованих 28 лютого, видно нові російські траншеї та бетонні укріплення у Запорізькій області.