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Втрати Росії в Україні перевищили 236 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 13 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 236040 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4092 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7999 (+9) од,
  • артилерійських систем - 4425 (+23) од,
  • РСЗВ - 678 (+4) од,
  • засоби ППО - 421 (+6) од,
  • літаків - 315 од,
  • гелікоптерів - 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3752 (+26),
  • крилаті ракети - 1271 од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6995 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 652 (+5)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Росія зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, тривають важкі бої. ЗСУ знищили 16 артилерійських засобів окупантів. Зокрема, як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжують утримувати позиції на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту.

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Війна в Україні