Потери России в Украине превысили 236 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 236040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.07.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 16 артиллерийских средств оккупантов. В частности, как указывается в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.