Втрати Росії в Україні "переступили" 210 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, російські війська продовжують зосереджуватись на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог спробував проводити наступ в районі Іванівського, але безуспішно.
При чому, як зазначає Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і, ймовірно, навіть в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян.
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