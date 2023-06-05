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Втрати Росії в Україні "переступили" 210 тисяч військових, - Генштаб

Фото: Генштаб оновив втрати Росії у війні в Україні на 5 червня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 5 червня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 210 350 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 11 танків та ББМ та 12 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 210350 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3848 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 7523 (+11) од,
  • артилерійських систем - 3567 (+12) од,
  • РСЗВ - 584 (+1) од,
  • засоби ППО - 349 (+5) од,
  • літаків - 313 од,
  • гелікоптерів - 298 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3189 (+14),
  • крилаті ракети - 1136 (+4) од,
  • кораблі /катери - 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6312 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 484 (+5)

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, російські війська продовжують зосереджуватись на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог спробував проводити наступ в районі Іванівського, але безуспішно.

При чому, як зазначає Інститут вивчення війни, ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку і, ймовірно, навіть в деяких місцях прорвали першу лінію оборони росіян.

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Війна в Україні