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Потери России в Украине "перешагнули" 210 тысяч военных, - Генштаб

ото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 5 июня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 210350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танков и ББМ и 12 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 210350 (+410) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3848 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 7523 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 3567 (+12) ед,
  • РСЗО - 584 (+1) ед,
  • средства ПВО - 349 (+5) ед,
  • самолетов - 313 ед,
  • вертолетов - 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3189 (+14),
  • крылатые ракеты - 1136 (+4) ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6312 (+7) ед,
  • специальная техника - 484 (+5)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В частности, на Бахмутском направлении враг попытался проводить наступление в Ивановском районе, но безуспешно.

Причем, как отмечает Институт изучения войны, ВСУ продвинулись в Запорожском направлении и, вероятно, даже в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.

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Война в Украине