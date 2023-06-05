Потери России в Украине "перешагнули" 210 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 210350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танков и ББМ и 12 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 210350 (+410) человек ликвидировано,

танков ‒ 3848 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 7523 (+11) ед,

артиллерийских систем - 3567 (+12) ед,

РСЗО - 584 (+1) ед,

средства ПВО - 349 (+5) ед,

самолетов - 313 ед,

вертолетов - 298 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3189 (+14),

крылатые ракеты - 1136 (+4) ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6312 (+7) ед,

специальная техника - 484 (+5)

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В частности, на Бахмутском направлении враг попытался проводить наступление в Ивановском районе, но безуспешно.

Причем, как отмечает Институт изучения войны, ВСУ продвинулись в Запорожском направлении и, вероятно, даже в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.