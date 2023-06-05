Потери России в Украине "перешагнули" 210 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 210350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танков и ББМ и 12 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В частности, на Бахмутском направлении враг попытался проводить наступление в Ивановском районе, но безуспешно.
Причем, как отмечает Институт изучения войны, ВСУ продвинулись в Запорожском направлении и, вероятно, даже в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян.
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