Втрати Росії в Україні за добу: знищено 570 окупантів, 15 артсистем та 13 ББМ

За даними на ранок вівторка, 28 березня, українські військові ліквідували за добу 570 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 171 730 військових. Крім того, ЗСУ вдалося знищити 13 ББМ та 15 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ відбили 62 атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

Крім того, російські військові сьогодні вночі, 28 березня, для завдання авіаударів по території України використали 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 14 з них знищені силами ППО.

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