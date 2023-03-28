Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ

По данным на утро вторника, 28 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 570 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 171 730 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 13 ББМ и 15 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ отбили 62 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Кроме того, российские военные сегодня ночью, 28 марта, для нанесения авиаударов по территории Украины использовали 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 14 из них уничтожены силами ПВО.

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