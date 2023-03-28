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Потери России в Украине за сутки: уничтожены 570 оккупантов, 15 артсистем и 13 ББМ

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 28 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро вторника, 28 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 570 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 171 730 военных. Кроме того, ВСУ удалось уничтожить 13 ББМ и 15 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 171730 (+570) человек ликвидировано,
  • танков - 3602 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6966 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 2653 (+15) ед,
  • РСЗО - 525 (+2) ед,
  • средства ПВО - 277 (+0) ед,
  • самолетов - 305 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2235 (+19),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5502 (+9) ед,
  • специальная техника - 287 (+2).

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ отбили 62 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Кроме того, российские военные сегодня ночью, 28 марта, для нанесения авиаударов по территории Украины использовали 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136", 14 из них уничтожены силами ПВО.

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