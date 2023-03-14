ЗСУ відбили понад 100 ворожих атак і знищили 3 склади боєприпасів, - Генштаб

Російські окупанти не припиняють вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах, при цьому загарбники зазнають значних втрат. Військові ЗСУ на цих ділянках фронту відбили понад 100 ворожих атак за минулу добу.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 14 березня.

У військовому командуванні наголосили, що РФ продовжує використовувати тактику терору, невибірково обстрілює українські міста та села, грубо порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права.

Противник минулої доби завдав 5 ракетних ударів, у тому числі й по об'єктах цивільної інфраструктури Сумської та Донецької областей. Внаслідок цих атак є загиблі та поранені цивільні.

"Також ворог завдав 35 авіаційних ударів і здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози на всій території України", - розповіли у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без істотних змін. Війська РФ продовжують вести роботи з інженерного обладнання своїх позицій у прикордонних районах російської Бєлгородської області.

Протягом доби противник здійснив обстріл районів н.п. Михальчина Слобода Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Старикове, Шалигине, Білопілля і Краснопілля Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Лук'янці, Гатище, Вовчанськ, Дворічна і Кіндрашівка в Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках загарбники намагаються прорвати оборону військ ЗСУ. Противник вів безуспішні наступальні дії у районах н.п. Дворічна, Гряниківка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Берестове.

Також окупанти здійснили артилерійські обстріли районів н.п. Гряниківка, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Новоселівське, Харківської області; Макіївка, Діброва і Білогорівка - Луганської та Спірне у Донецької області.

На Бахмутському напрямку інтервенти не полишають спроб захопити місто Бахмут. Сили оборони України відбили атаки противника в районах н.п. Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Григорівка та Іванівське.

Війська РФ обстрілювали н.п. Бондарне, Васюківка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Курдюмівка, Біла Гора, Костянтинівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямах противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах н.п. Кам'янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка та Вугледар.

Ворог обстрілював райони понад 15 н.п., розташованих поряд із лінією зіткнення. Серед них: Кам'янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ ведуть оборонні дії. Противник обстріляв райони понад 50 н.п. неподалік лінії зіткнення, зокрема: Ольгівське, Чарівне, Новоандріївка, Степове Запорізької області, а також Качкарівка, Новосілка, Козацьке, Іванівка, Інженерне, Херсон та Комишани Херсонської області.

Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження російських окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.