UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Втрати Росії в Україні за 7 днів: майже 6000 солдатів, літак, вертоліт та 51 БПЛА

Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень з 13 по 19 березня
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 13 по 19 березня, українські військові ліквідували 5820 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак, вертоліт і 51 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 13-19.03 орієнтовно склали:

  • особового складу 5820 осіб ліквідовано,
  • танків - 66 од.,
  • бойових броньованих машин - 84 од.,
  • артилерійських систем - 81 од.,
  • РСЗВ - 14 од.,
  • засобів ППО - 9 од,
  • літаків - 1 од.,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51,
  • крилатих ракет - 0,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 60 од,
  • спеціальної техніки - 20.

Як повідомлялося, за останню добу ЗСУ ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 164 910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 танк, 23 ББМ.

Крім того, за тиждень з 6 по 12 березня українські військові ліквідували 5970 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити два літаки, 34 ракет та 37 БПЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні