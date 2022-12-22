Втрати Росії убитими перевалили за 100 тисяч військових

Втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення перевалили за позначку в 100 тисяч військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 660 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.12 орієнтовно склали:

особового складу - близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3003 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од,

артилерійських систем - 1978 (+6) од,

РСЗВ - 413 (+1) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+1) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1693 (+5),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4615 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, загалом реальна кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб та пояснили чому.

Додамо, за даними Міноборони Британії більшість досвідчених військових РФ вже мертві.

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