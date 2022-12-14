Реальні втрати російських окупантів перевищують за 100 тисяч, - Подоляк
Реальні втрати російських окупантів перевищують 100 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника Офісу президента України Михайла Подоляка в телеефірі 24 каналу.
Подоляк пояснив, чому втрати російських військових насправді більші, ніж наводить щоденно Генштаб ЗСУ. У Міністерстві оборони РФ втрати взагалі рахують окремо по кожному виду військ.
"Наприклад, росіяни окремо рахують втрати неконтрактних осіб - зеків, які мають відношення до ПВК "Вагнер" і які не вважаються за втрати Міноборони країни-агресорки. Крім того, окремо рахуються і втрати Росгвардії, яка займається каральними операціями на окупованих територіях України. Тож, реальна кількість ліквідованих загарбників є більшою", - вважає радник Офісу президента.
За його словами, загалом реальна кількість загиблих окупантів може коливатися від 100 до 120 тисяч осіб.
"І це не враховуючи санітарні втрати, які є досить великими. Саме тому мобілізація в країні-агресорці все ще триває. Вони говорять про те, що мобілізації немає, але вона проходить сьогодні на рівні з призовом. Росіяни збирають людей та відправляють на фронт, тому що 90-92% артилерійських втрат - це люди, які не доходять до стрілецьких боїв. Тож, в Росії ці втрати намагаються компенсувати через програми нескінченної мобілізації", - пояснює Подоляк.
У Росії радіють, що на війну йдуть зеки замість звичайних мобілізованих. Але мобілізація, на думку радника, триватиме, доки у Росії не відбудеться трансформація політичного устрою. З іншого боку, як зазначає радник, зеки - це не та категорія людей, які воюють в Україні на будь-яких ідеологічних засадах. Як вважає Подоляк, перед ними ставлять просте завдання - максимально знищувати українців та руйнувати нашу державу.
"А зекам це ідеально підходить, адже вони можуть чинити страшні злочини, за які не будуть покарані в країні-агресорці. Однак тут на них чекають Збройні сили України", - запевнив радник.
Сьогодні у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти продовжують знищувати місто за містом на Донбасі, вони хочуть залишити там лише руїни та воронки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські десантники розгромили позиції російських військових під Бахмутом (Донецька область). У мережі показали відео.
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