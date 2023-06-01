Втрати Росії з початку війни на 1 червня становлять понад 208 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 1 червня, склали 460 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 208370 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки та 6 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:
Буквально вчора стало відомо, що від початку масштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили 18 кораблів.
У їхньому знищенні брали участь не лише морпіхи, а й бійці Сухопутних військ та інших підрозділів ЗСУ. Зокрема ЗСУ знищили великий десантний корабель, а також катери типу "Серна" та "Раптер".
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