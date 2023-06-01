Потери России с начала войны на 1 июня составили больше 208 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 1 июня, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая, составляет 208370 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили два танка и 6 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:
Буквально вчера стало известно, что с начала масштабного вторжения России в Украину, оккупанты потеряли 18 кораблей.
В их уничтожении принимали участие не только морпехи, но и бойцы Сухопутных войск и других подразделений ВСУ. В частности ВСУ уничтожили большой десантный корабль, а также катера типа "Серна" и "Раптер".
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