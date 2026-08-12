Втрати Росії наближаються до 1,5 мільйона: кого тепер відправлятимуть на війну

Експерти зазначають, що підрахувати реальні втрати у війні складно. Обидві сторони можуть завищувати втрати противника та приховувати власні. Це необхідно, аби підтримувати моральний дух, зберегти міжнародну підтримку та посилити свої позиції на переговорах.

За даними Генштабу ЗСУ від 11 серпня, втрати окупантів на війні сягнули 1 460 400 осіб. Йдеться як про убитих, так і поранених військових, які вже могли повернутись на передову.

Водночас британська розвідка GCHQ у травні називала кількість загиблих російських військовослужбовців приблизно у 500 тисяч.

За наведеними даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), з початку повномасштабної війни Росія могла втратити близько 450 тисяч військових загиблими. Загальні втрати противника оцінюють у близько 1,4 мільйона осіб.

Для порівняння, ймовірні втрати України CSIS оцінює у 625 тисяч військових, з яких до 150 тисяч - загиблі.

Newsweek зазначає, що на початку повномасштабного вторгнення основну частину втрат російської армії становили елітні військові підрозділи. Згодом Москва почала залучати в'язнів та найманців ПВК "Вагнера".

Потім Росія дедалі більше покладалася на добровольців. До осені 2024 року саме їх найбільше гинуло на війні. Крім того, Москва залучала іноземних військових, зокрема з Північної Кореї.

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія може отримали до 50 тисяч північнокорейських військових, що більше, ніж Північна Корея направляла у 2024 році. Тоді на боці ворога воювало близько 14 тисяч військовослужбовців КНДР.