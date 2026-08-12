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Потери России приближаются к 1,5 миллионам: кого теперь будут отправлять на войну

09:59 12.08.2026 Ср
2 мин
РФ обдумывает способы пополнения своей армии
aimg Татьяна Степанова
Фото: потери России приближаются к 1,5 миллиону человек (Getty Images)

Потери России в войне против Украины приближаются к 1,5 миллионам оккупантов. Личный состав своей армии Кремль усиливает как заключёнными, так и десятками тысяч иностранных военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Эксперты отмечают, что подсчитать реальные потери в войне сложно. Обе стороны могут завышать потери противника и скрывать свои. Это необходимо для того, чтобы поддерживать моральный дух, сохранить международную поддержку и усилить свои позиции на переговорах.

По данным Генштаба ВСУ от 11 августа, потери окупантов на войне достигли 1 460 400 человек. Речь идет как об убитых, так и раненых военных, которые уже могли вернуться на передовую.

В то же время, британская разведка GCHQ в мае называла количество погибших российских военнослужащих примерно в 500 тысяч.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), с начала полномасштабной войны Россия могла потерять около 450 тысяч военных погибшими. Общие потери противника оценивают около 1,4 миллиона человек.

Для сравнения, вероятные потери Украины CSIS оценивают в 625 тысяч военных, из которых до 150 тысяч - погибшие.

Newsweek отмечает, что в начале полномасштабного вторжения основную часть потерь русской армии составляли элитные военные подразделения. Впоследствии Москва начала привлекать узников и наемников ППК "Вагнера".

Позже Россия все больше полагалась на добровольцев. К осени 2024 года именно их больше погибало на войне. Кроме того, Москва привлекала иностранных военных, в том числе из Северной Кореи.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия может получить до 50 тысяч северокорейских военных, что больше, чем Северная Корея направляла в 2024 году. Тогда на стороне врага воевало около 14 тысяч военнослужащих КНДР.

Мобилизация в России

Напомним, Россия готовится к проведению мобилизации. Российский диктатор планирует объявить ее после проведения парламентских выборов осенью и "скоро" набрать новых солдат в армию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что масштабная мобилизация в России станет прямым вызовом для Европы. По его словам, Путину необходимо демонстрировать успех, а новых скорых побед он может искать уже за пределами Украины.

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