Втрати Росії на фронті впали до мінімуму з весни минулого року, - британська розвідка

Понад мільйон втрат від початку вторгнення

За даними британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року втрати Росії сягнули 1,05 мільйона (вбитими і пораненими). З початку 2025 року ці втрати склали 260 тисяч осіб.

Падіння щоденних втрат

Середньодобові втрати російських військ у липні становили близько 1 072 осіб, за даними Генерального штабу Збройних сил України. З березня 2025 року рівень втрат поступово знижується. Показник липня став найнижчим за останні 15 місяців.



У розвідці зазначають, що зменшення втрат відбулося на тлі збереження високого темпу російських атак по всій лінії фронту. При цьому Росія продовжує повільно просуватися на Донбасі.