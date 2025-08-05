Втрати Росії на фронті впали до мінімуму з весни минулого року, - британська розвідка

Втрати російської армії у війні проти України в липні 2025 року знизилися до найнижчого рівня з квітня 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міноборони Великої Британії в X (колишній Twitter).
За даними британської розвідки, від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року втрати Росії сягнули 1,05 мільйона (вбитими і пораненими). З початку 2025 року ці втрати склали 260 тисяч осіб.
Середньодобові втрати російських військ у липні становили близько 1 072 осіб, за даними Генерального штабу Збройних сил України. З березня 2025 року рівень втрат поступово знижується. Показник липня став найнижчим за останні 15 місяців.
У розвідці зазначають, що зменшення втрат відбулося на тлі збереження високого темпу російських атак по всій лінії фронту. При цьому Росія продовжує повільно просуватися на Донбасі.
Як заявив президент США Дональд Трамп, з початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів, при цьому тільки в липні на фронті було вбито 20 тисяч. За його словами, з 1 січня 2025 року Україна втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Володимир Путін і російське військове керівництво ставлять свої цілі у війні вище за життя російських солдатів, аби це не позначилося негативно на підтримці війни в суспільстві або в еліті.