Потери России на фронте упали до минимума с весны прошлого года, - британская разведка

Потери российской армии в войне против Украины в июле 2025 года снизились до самого низкого уровня с апреля 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минобороны Великобритании в X (бывший Twitter).
По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери России достигли 1,05 миллиона (убитыми и ранеными). С начала 2025 года эти потери составили 260 тысяч человек.
Среднесуточные потери российских войск в июле составили около 1 072 человек, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С марта 2025 года уровень потерь постепенно снижается. Показатель июля стал самым низким за последние 15 месяцев.
В разведке отмечают, что уменьшение потерь произошло на фоне сохранения высокого темпа российских атак по всей линии фронта. При этом Россия продолжает медленно продвигаться на Донбассе.
Как заявил президент США Дональд Трамп, с начала года Россия потеряла 112,5 тысячи солдат, при этом только в июле на фронте было убито 20 тысяч. По его словам, с 1 января 2025 года Украина потеряла примерно 8 тысяч солдат, и это число не включает пропавших без вести.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что Владимир Путин и российское военное руководство ставят свои цели в войне выше жизней российских солдат, лишь бы это не отразилось негативно на поддержке войны в обществе или в элите.