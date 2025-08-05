Потери России на фронте упали до минимума с весны прошлого года, - британская разведка

Более миллиона потерь с начала вторжения

По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году потери России достигли 1,05 миллиона (убитыми и ранеными). С начала 2025 года эти потери составили 260 тысяч человек.

Падение ежедневных потерь

Среднесуточные потери российских войск в июле составили около 1 072 человек, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины. С марта 2025 года уровень потерь постепенно снижается. Показатель июля стал самым низким за последние 15 месяцев.



В разведке отмечают, что уменьшение потерь произошло на фоне сохранения высокого темпа российских атак по всей линии фронта. При этом Россия продолжает медленно продвигаться на Донбассе.