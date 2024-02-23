Втрати росіян уп'ятеро більші, ніж втрати ЗСУ, - Зеленський

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, відношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика, - сказав глава держави в інтерв'ю американському телеканалу.

Посилення Сил оборони України

У четвер, 22 лютого, президент Володимир Зеленський провів масштабну зустріч із дипломатами, представниками держав та міжнародних організацій. Під час зустрічі, він озвучив три задачі на 2024 рік.

Глава держави також заявив, що цього року Україна посилить Повітряні сили завдяки винищувачам F-16 і назвав це фундаментальним завданням.

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів із Зеленським телефонну розмову. Лідери обговорили військову та фінансову допомогу Україні.

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