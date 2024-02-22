ua en ru
Чт, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мішель та Зеленський обговорили фінансову та військову підтримку України

Четвер 22 лютого 2024 19:57
UA EN RU
Мішель та Зеленський обговорили фінансову та військову підтримку України Фото: голова Ради ЄС Шарль Мішель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Вони обговорили допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.

Як розповів Мішель, його розмова із Зеленським була присвячена другій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також вони обговорили 10-ту річницю окупації Криму.

"Я підтвердив залізну фінансову та військову підтримку України з боку ЄС стільки, скільки буде потрібно. Росія ніколи не зможе загасити полум'я демократії в Україні. Доля України в ЄС", - написав Мішель.

Вступу України в ЄС

У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри погрози Угорщини заблокувати таке рішення.

Як розповіла нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.

Також нещодавно Кабінет міністрів затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Шарль Мишель Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
Зеленський зустрівся з іноземними послами і назвав три задачі на 2024 рік
DAILY
Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 39. Куди і чому рухається долар в Україні