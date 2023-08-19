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Втрати росіян на Таврійському напрямку склали понад 200 осіб, - Тарнавський

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сили оборони на Таврійському напрямку продовжують завдавати втрат російським окупантам у живій силі та техніці. Артилерійські підрозділи ЗСУ протягом доби виконали понад тисячу вогневих завдань.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1402 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 233 особи (загиблі - 58, поранені - 175)", - йдеться у повідомленні.

При цьому українські військові знищили 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

  • один танк,
  • три ББМ,
  • шість артилерійських систем та мінометів,
  • один БпЛА,
  • шість одиниць автомобільної,
  • пʼять одиниць спеціальної техніки.

Крім того, Сили оборони знищили три склади боєприпасів ворога.

Втрати армії РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України вже понад 257 тисяч своїх солдатів. За останню добу Сили оборони ліквідували ще півтисячі окупантів.

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