Втрати росіян на Таврійському напрямку склали понад 200 осіб, - Тарнавський

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1402 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 233 особи (загиблі - 58, поранені - 175)", - йдеться у повідомленні.

При цьому українські військові знищили 17 одиниць військової техніки противника. Зокрема:

один танк,

три ББМ,

шість артилерійських систем та мінометів,

один БпЛА,

шість одиниць автомобільної,

пʼять одиниць спеціальної техніки.

Крім того, Сили оборони знищили три склади боєприпасів ворога.

Втрати армії РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України вже понад 257 тисяч своїх солдатів. За останню добу Сили оборони ліквідували ще півтисячі окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.