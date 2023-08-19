Потери россиян на Таврическом направлении составили более 200 человек, - Тарнавский

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие - 58, раненые - 175)", - говорится в сообщении.

При этом украинские военные уничтожили 17 единиц военной техники противника. В частности:

один танк,

три ББМ,

шесть артиллерийских систем и минометов,

один БПЛА,

шесть единиц автомобильной,

пять единиц специальной техники.

Кроме того, Силы обороны уничтожили три склада боеприпасов врага.

Утраты армии РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины уже более 257 тысяч своих солдат. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов.

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