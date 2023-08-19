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Потери россиян на Таврическом направлении составили более 200 человек, - Тарнавский

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Силы обороны на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским оккупантам в живой силе и технике. Артиллерийские подразделения ВСУ в течение суток выполнили более тысячи огневых задач.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1402 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили 233 человека (погибшие - 58, раненые - 175)", - говорится в сообщении.

При этом украинские военные уничтожили 17 единиц военной техники противника. В частности:

  • один танк,
  • три ББМ,
  • шесть артиллерийских систем и минометов,
  • один БПЛА,
  • шесть единиц автомобильной,
  • пять единиц специальной техники.

Кроме того, Силы обороны уничтожили три склада боеприпасов врага.

Утраты армии РФ

По данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеряла на войне против Украины уже более 257 тысяч своих солдат. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов.

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