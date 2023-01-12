Втрати росіян під Бахмутом та Соледаром можуть сягати 20 тисяч, - Подоляк

"Неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку. Але це не тисяча чи дві – це 10, 15 чи навіть 20 тисяч за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують", -- сказав Подоляк.

За словами радника голови ОП зараз росіяни сконцентрували в Соледарі практично все, що в них було боєздатне, включно з залишками контрактної армії – спецназ та десантуру, проте Подоляк наголосив, що це всього лиш "залишки".

"Для росіян там принципово захопити хоча б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть шалені бої в центрі Соледара", що це "вирішить питання війни та миру" і тоді "Україна впаде", - пояснив радник голови ОП.

Подоляк розповів, що росіяни вже тиждень розповідають своїй "внутрішній аудиторії" що в них ефективне просування на Бахмутському напрямку, а тепер й на Соледарському. Проте, як наголосив радник це не так – росіяни не перехопили ініціативу на цих напрямках.