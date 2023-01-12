Потери россиян под Бахмутом и Соледаром могут достигать 20 тысяч, - Подоляк

"Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две - это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления у Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", - сказал Подоляк.

По словам советника главы ОП, сейчас россияне сконцентрировали в Соледаре практически все, что у них было боеспособно, включая остатки контрактной армии – спецназ и десантуру, однако Подоляк подчеркнул, что это всего лишь "остатки".

"Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут безумные бои в центре Соледара", что это "решит вопросы войны и мира" и тогда "Украина упадет", – объяснил советник главы ОП.

Подоляк рассказал, что россияне уже неделю рассказывают своей "внутренней аудитории", что у них эффективное продвижение на Бахмутском направлении, а теперь и на Соледарском. Однако, как подчеркнул советник, это не так – россияне не перехватили инициативу на этих направлениях.