Потери россиян за сутки составили почти 1200 солдат: Генштаб обновил данные
За сутки с 19 на 20 февраля армия России потеряла в войне против Украины 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили много техники, в частности, 63 артсистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 863 580 (+1190) человек ликвидировано;
- танков - 10 134 (+14) ед;
- боевых бронированных машин - 21 112 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 23 410 (+63) ед;
- РСЗО - 1291 (+3) ед;
- средства ПВО - 1078 (+6) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 26 021 (+160) ед;
- крылатых ракет - 3064 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 961 (+136) ед;
- специальной техники - 3752 ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию 22:00 19 февраля, на фронте произошло 106 боевых столкновений. В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар (две ракеты), 64 авиационных ударов, сбросив 91 КАБ и применил 1122 дроны-камикадзе, а также более 4300 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских войск.
Враг по-прежнему интенсивно атакует на Покровском направлении. В течение дня противник совершил 26 наступательных действий. На этом направлении ВСУ ликвидировали 101 оккупанта и еще 90 ранили.
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