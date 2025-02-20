Потери россиян за сутки составили почти 1200 солдат: Генштаб обновил данные

За сутки с 19 на 20 февраля армия России потеряла в войне против Украины 1190 солдат. Также ВСУ уничтожили много техники, в частности, 63 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию 22:00 19 февраля, на фронте произошло 106 боевых столкновений. В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар (две ракеты), 64 авиационных ударов, сбросив 91 КАБ и применил 1122 дроны-камикадзе, а также более 4300 раз обстреляли населенные пункты и позиции украинских войск.

Враг по-прежнему интенсивно атакует на Покровском направлении. В течение дня противник совершил 26 наступательных действий. На этом направлении ВСУ ликвидировали 101 оккупанта и еще 90 ранили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.