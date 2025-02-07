Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные
За сутки с 6 на 7 февраля российские войска потеряли на войне против Украины 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 32 артиллерийские системы, 116 БпЛА и 96 единиц автотехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 846 650 (+1340) человек ликвидировано;
- танков - 9975 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 20 755 (+18) ед;
- артиллерийских систем - 22 785 (+32) ед;
- РСЗО - 1271 ед;
- средства ПВО - 1056 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 301 (+116) ед;
- крылатых ракет - 3054 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 36 307 (+96) ед;
- специальной техники - 3738 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер 6 февраля на фронте произошло 89 столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.
Всего за сутки российские захватчики нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, применив 4 ракеты и 65 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 105 дронов-камикадзе и совершили более 4 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.
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