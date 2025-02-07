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Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные

Пятница 07 февраля 2025 08:10
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Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные Фото: украинские военные продолжают уничтожать оккупантов (Gatty Images)
Автор: Михаил Шилин

За сутки с 6 на 7 февраля российские войска потеряли на войне против Украины 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 32 артиллерийские системы, 116 БпЛА и 96 единиц автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 846 650 (+1340) человек ликвидировано;
  • танков - 9975 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 755 (+18) ед;
  • артиллерийских систем - 22 785 (+32) ед;
  • РСЗО - 1271 ед;
  • средства ПВО - 1056 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24 301 (+116) ед;
  • крылатых ракет - 3054 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 36 307 (+96) ед;
  • специальной техники - 3738 (+1) ед.

Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные

Ситуация на фронте

Напомним, что по состоянию на вечер 6 февраля на фронте произошло 89 столкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении.

Всего за сутки российские захватчики нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, применив 4 ракеты и 65 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 105 дронов-камикадзе и совершили более 4 тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

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Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные
Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные
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