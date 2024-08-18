Втрати у росіян чималі. ДШВ показали, як нищать окупантів на Курському напрямку

Нагадаємо, що вже другий тиждень в Курській області точаться бої. Наразі відомо, що Україна взяла під свій контроль вже більше як 80 населених пунктів, а також захопила у полон тисячі російських військових, що поповнять обмінніий фонд під час обміну.

Мало того, військові ЗСУ вже знищили два мости через річку Сейм.

Детальніше про те, яка ціль "Курського прориву" та, чи пов'язано це з обміном полоненими, можна дізнатись в у матеріалі РБК-Україна.

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