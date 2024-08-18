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Потери у россиян немалые. ДШВ показали, как уничтожают оккупантов на Курском направлении

Фото: ВСУ показали, как уничтожают окупантов на Курском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины показали, как уничтожают российских оккупантов на Курском направлении. Потери со стороны врага немалые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По данным военных, на видео зафиксирована боевая работа одного из подразделений Сил поддержки, которые ведут активные боевые действия в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины в Курской области.

"Огнеметные системы Сеялка-ВМ8 термобарическими ракетами С-8 осуществляют огненное поражение по живой силе и военной технике противника. Потери у россиян немалые", - добавили в ВСУ.

Напомним, что уже вторую неделю в Курской области ведутся бои. Пока известно, что Украина взяла под свой контроль уже более 80 населенных пунктов, а также захватила в плен тысячи российских военных, которые пополнят обменный фонд во время обмена.

Более того, военные ВСУ уже уничтожили два моста через реку Сейм.

Детальнее о том, какова цель "Курского прорыва" и, связано ли это с обменом пленными, можно узнать в материале РБК-Украина.

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Курская областьВойна России против Украины