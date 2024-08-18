Потери у россиян немалые. ДШВ показали, как уничтожают оккупантов на Курском направлении

Напомним, что уже вторую неделю в Курской области ведутся бои. Пока известно, что Украина взяла под свой контроль уже более 80 населенных пунктов, а также захватила в плен тысячи российских военных, которые пополнят обменный фонд во время обмена.

Более того, военные ВСУ уже уничтожили два моста через реку Сейм.

Детальнее о том, какова цель "Курского прорыва" и, связано ли это с обменом пленными, можно узнать в материале РБК-Украина.

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