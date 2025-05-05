Втрати росармії на війні проти України вже перевищили 958 тисяч військових, - Генштаб
Сили оборони України ліквідували за добу ще 1260 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже перевищили позначку у 958 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 958 070 (+1260) осіб ліквідовано;
- танків - 10 763 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 22 411 (+8) од.;
- артилерійських систем - 27 370 (+43) од.;
- РСЗВ - 1 377 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 155 од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 997 (+137) од.;
- крилатих ракет - 3 196 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 47 250 (+109) од.;
- спеціальної техніки - 3 870.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, у вечірньому зведенні 4 травня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що від початку доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.
Як розповіли в Силах оборони України, напрямками з найбільшою кількістю штурмів та атак противника лишаються Покровський та Новопавлівський - як і добою раніше.
Додамо, в оприлюдненому 5 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) з описом оперативної обстановки в Україні та РФ розповідалося, серед іншого, що українські захисники нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим було зафіксоване просування на цьому напрямку - Торецькому - й з боку російських окупантів, а також ворог тисне під Куп'янськом.
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