Втрати росармії на війні проти України вже перевищили 958 тисяч військових, - Генштаб

Сили оборони України ліквідували за добу ще 1260 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже перевищили позначку у 958 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 958 070 (+1260) осіб ліквідовано;

танків - 10 763 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 22 411 (+8) од.;

артилерійських систем - 27 370 (+43) од.;

РСЗВ - 1 377 (+1) од.;

засоби ППО - 1 155 од.;

літаків - 372 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 997 (+137) од.;

крилатих ракет - 3 196 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 47 250 (+109) од.;

спеціальної техніки - 3 870.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 4 травня у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що від початку доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення.

Як розповіли в Силах оборони України, напрямками з найбільшою кількістю штурмів та атак противника лишаються Покровський та Новопавлівський - як і добою раніше.

Додамо, в оприлюдненому 5 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) з описом оперативної обстановки в Україні та РФ розповідалося, серед іншого, що українські захисники нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим було зафіксоване просування на цьому напрямку - Торецькому - й з боку російських окупантів, а також ворог тисне під Куп'янськом.