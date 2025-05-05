Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1260 российских оккупантов, поэтому общие потери врага в личном составе уже превысили отметку в 958 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 мая 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 958 070 (+1260) человек ликвидировано;
- танков - 10 763 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 411 (+8) ед.;
- артиллерийских систем - 27 370 (+43) ед.;
- РСЗО - 1 377 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 155 ед.;
- самолетов - 372 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 997 (+137) ед.;
- крылатых ракет - 3 196 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 47 250 (+109) ед.;
- специальной техники - 3 870.
Ситуация на фронте
Напомним, в вечерней сводке 4 мая в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло 201 боевое столкновение.
Как рассказали в Силах обороны Украины, направлениями с наибольшим количеством штурмов и атак противника остаются Покровский и Новопавловский - как и сутками ранее.
Добавим, в обнародованном 5 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) с описанием оперативной обстановки в Украине и РФ рассказывалось, среди прочего, что украинские защитники недавно продвинулись под Торецком. Между тем было зафиксировано продвижение на этом направлении - Торецком - и со стороны российских оккупантов, а также враг давит под Купянском.
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