ua en ru
Пн, 05 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб

Понедельник 05 мая 2025 07:41
UA EN RU
Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1260 российских оккупантов, поэтому общие потери врага в личном составе уже превысили отметку в 958 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 5 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 958 070 (+1260) человек ликвидировано;
  • танков - 10 763 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 22 411 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем - 27 370 (+43) ед.;
  • РСЗО - 1 377 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 1 155 ед.;
  • самолетов - 372 ед.;
  • вертолетов - 335 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34 997 (+137) ед.;
  • крылатых ракет - 3 196 ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 47 250 (+109) ед.;
  • специальной техники - 3 870.

Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 4 мая в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло 201 боевое столкновение.

Как рассказали в Силах обороны Украины, направлениями с наибольшим количеством штурмов и атак противника остаются Покровский и Новопавловский - как и сутками ранее.

Добавим, в обнародованном 5 мая отчете экспертов Института изучения войны (ISW) с описанием оперативной обстановки в Украине и РФ рассказывалось, среди прочего, что украинские защитники недавно продвинулись под Торецком. Между тем было зафиксировано продвижение на этом направлении - Торецком - и со стороны российских оккупантов, а также враг давит под Купянском.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб
Потери росармии на войне против Украины уже превысили 958 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления