Втрати РФ зросли на 30%: ЗСУ стримують наступ біля Покровська та Мирнограда

Наразі відомо, що до оборонної операції залучені підрозділи ДШВ, штурмові частини, Сили безпілотних систем, ВМС, ССО, СБУ, Національна гвардія та Національна поліція.

За минулий тиждень загальні втрати особового складу противника становили 446 осіб, що на 30% більше, ніж у попередній період. Зростання втрат пов’язують із повноцінним залученням оперативного резерву РФ - трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Українські військові проводять операцію з повітряного прикриття сухопутних логістичних маршрутів на підходах до Покровської агломерації. Завдяки злагодженим діям оборонців знищується майже 100% ворожих повітряних цілей, які намагаються наблизитися до цих шляхів.

Ситуація у Покровську

Найбільшу активність російські війська проявляють на західних околицях міста. Підрозділи 76-ї дшд РФ намагаються прорватися у напрямку села Гришине, що на північний захід від Покровська, діючи одразу кількома маршрутами.

Сили оборони протидіють цим спробам, перерізають імовірні шляхи просування противника та завдають йому уражень артилерією й FPV-дронами.

Ситуація у Мирнограді

На південно-східних околицях Мирнограда ворог посилює тиск. Фіксуються поодинокі спроби інфільтрації противника на підступах до "верхнього" Мирнограда, однак українські воїни, зокрема бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти, виявляють та знищують диверсійні групи.

Сили оборони також продовжують стабілізацію та розширення логістичного коридору до Мирнограда. У районах Світлого та Рівного фіксують поодинокі появи ворожих груп, які оперативно ліквідовуються.