Втрати РФ знову ростуть: ЗСУ ліквідували понад 1 100 солдатів і знищили техніку

Нагадаємо, Покровський напрямок став епіцентром боїв за останню добу. Там ворог атакував 42 рази, із них 38 атак успішно відбиті, ще два бої тривають.

За попередніми даними, окупанти втратили 138 солдатів, знищено 4 одиниці техніки, збито 3 БПЛА, уражено артсистеми та укриття ворога.

Загалом же за останню добу на фронті було зафіксовано 154 бойові зіткнення.

Крім того, ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб, застосував 2 211 дронів-камікадзе та здійснив 3 676 артобстрілів по позиціях Сил оборони та населених пунктах України.