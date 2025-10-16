Потери РФ снова растут: ВСУ ликвидировали более 1 100 солдат и уничтожили технику

Напомним, Покровское направление стало эпицентром боев за последние сутки. Там враг атаковал 42 раза, из них 38 атак успешно отбиты, еще два боя продолжаются.

По предварительным данным, оккупанты потеряли 138 солдат, уничтожено 4 единицы техники, сбито 3 БПЛА, поражены артсистемы и укрытия врага.

Всего же за последние сутки на фронте было зафиксировано 154 боевых столкновения.

Кроме того, враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, сбросил 106 управляемых авиабомб, применил 2 211 дронов-камикадзе и совершил 3 676 артобстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины.