Втрати РФ у війні проти України перевищили 675 000 військових, за добу понад 1500, - Генштаб

Нагадаємо, що з 16 на 17 жовтня ворог втратив за добу 1420 солдатів. Також ЗСУ знищили 17 танків, 33 ББМ та 51 артилерійську систему.

Також ми писали, що станом на вечір, 22:00 17 жовтня, по всій лінії фронту було зафіксовано 191 бій. По 45 бойових зіткнень відбулося на Покровському та Лиманському напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.