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Потери РФ в войне против Украины превысили 675 000 военных, за сутки более 1500, - Генштаб

Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки с 17 на 18 октября россияне потеряли на фронте 1530 военных. Всего с начала полномасштабной войны потери России в войне против Украины в живой силе составляют 675 800 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 675 800 (+1530) человек;
  • танков - 9027 (+13) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18 053 (+51) ед;
  • артиллерийских систем – 19 533 (+23) ед.;
  • РСЗО - 1232 ед.;
  • средства ПВО - 978 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 152 (+48) ед.;
  • крылатых ракет - 2620 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 908 (+93) ед;
  • специальной техники - 3448 (+5) ед.

Напомним, что с 16 на 17 октября враг потерял за сутки 1420 солдат. Также ВСУ уничтожили 17 танков, 33 ББМ и 51 артиллерийскую систему.

Также мы писали, что по состоянию на вечер, 22:00 17 октября, по всей линии фронта было зафиксировано 191 бой. По 45 боевых столкновений произошло на Покровском и Лиманском направлениях.

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