Потери РФ в войне против Украины превысили 675 000 военных, за сутки более 1500, - Генштаб

За последние сутки с 17 на 18 октября россияне потеряли на фронте 1530 военных. Всего с начала полномасштабной войны потери России в войне против Украины в живой силе составляют 675 800 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Напомним, что с 16 на 17 октября враг потерял за сутки 1420 солдат. Также ВСУ уничтожили 17 танков, 33 ББМ и 51 артиллерийскую систему.

Также мы писали, что по состоянию на вечер, 22:00 17 октября, по всей линии фронта было зафиксировано 191 бой. По 45 боевых столкновений произошло на Покровском и Лиманском направлениях.

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