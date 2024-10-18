Потери РФ в войне против Украины превысили 675 000 военных, за сутки более 1500, - Генштаб
За последние сутки с 17 на 18 октября россияне потеряли на фронте 1530 военных. Всего с начала полномасштабной войны потери России в войне против Украины в живой силе составляют 675 800 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 675 800 (+1530) человек;
- танков - 9027 (+13) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 053 (+51) ед;
- артиллерийских систем – 19 533 (+23) ед.;
- РСЗО - 1232 ед.;
- средства ПВО - 978 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 152 (+48) ед.;
- крылатых ракет - 2620 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 908 (+93) ед;
- специальной техники - 3448 (+5) ед.
Напомним, что с 16 на 17 октября враг потерял за сутки 1420 солдат. Также ВСУ уничтожили 17 танков, 33 ББМ и 51 артиллерийскую систему.
Также мы писали, что по состоянию на вечер, 22:00 17 октября, по всей линии фронта было зафиксировано 191 бой. По 45 боевых столкновений произошло на Покровском и Лиманском направлениях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.