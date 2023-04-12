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Втрати РФ у війні перевищили 180 тисяч військових: Генштаб оновив дані

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Середа 12 квітня 2023 08:09
Втрати РФ у війні перевищили 180 тисяч військових: Генштаб оновив дані Ілюстративне фото: втрати РФ у війні перевищили 180 тисяч військових (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 730 загарбників. Загалом втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення склали понад 180 тисяч вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 12.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 180050 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків - 3646 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7043 (+5) од,
  • артилерійських систем - 2770 (+5) од,
  • РСЗВ - 535 (+0) од,
  • засобів ППО - 282 (+0) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2334 (+2),
  • крилатих ракет - 911 (+0),
  • кораблів /катерів - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5630 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 319 (+3).

Зазначимо, що окупанти наступають на чотирьох напрямках попри численні втрати.

Окрім цього, аналітики ISW зазначають, що Росія використовує найманців "Вагнера" для взяття Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії.

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