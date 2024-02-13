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Втрати РФ у війні за добу: 1090 окупантів та 30 дронів

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 13 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 лютого, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 397 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 дронів, 27 ББМ та 19 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 397080 (+1090) осіб ліквідовано;
  • танків - 6424 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 12004 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 9500 (+19) од.;
  • РСЗВ - 981 од.;
  • засоби ППО - 667 (+1) од.;
  • літаків - 332 од.;
  • гелікоптерів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7332 (+30) од.;
  • крилаті ракети - 1882 од.;
  • кораблі/катери - 24 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12623 (+24) од.;
  • спеціальна техніка - 1518 (+4) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 35 атак противника на Мар'їнському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по 7 районах зосередження особового складу противника.

Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська просунулися на схід від села Терни.

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Війна в Україні