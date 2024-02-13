Втрати РФ у війні за добу: 1090 окупантів та 30 дронів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 13 лютого, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 397 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 дронів, 27 ББМ та 19 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, українські військові відбили 35 атак противника на Мар'їнському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Ракетні війська вдарили по 7 районах зосередження особового складу противника.
Зокрема, як пишуть в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська просунулися на схід від села Терни.
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