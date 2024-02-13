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Потери РФ в войне за сутки: 1090 оккупантов и 30 дронов

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 13 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 февраля, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 дронов, 27 ББМ и 19 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 397080 (+1090) человек ликвидировано;
  • танков - 6424 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12004 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 9500 (+19) ед.;
  • РСЗО - 981 ед.;
  • средства ПВО - 667 (+1) ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7332 (+30) ед.;
  • крылатые ракеты - 1882 ед.;
  • корабли/катера - 24 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12623 (+24) ед.;
  • специальная техника - 1518 (+4) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные отразили 35 атак противника на Марьинском направлении, удержали позиции и отбили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 7 районам сосредоточения личного состава противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ восстановили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись к юго-западу от Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от села Терны.

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