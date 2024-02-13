Потери РФ в войне за сутки: 1090 оккупантов и 30 дронов

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 февраля, составили 1090 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 397 080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 дронов, 27 ББМ и 19 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, украинские военные отразили 35 атак противника на Марьинском направлении, удержали позиции и отбили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
В частности, как пишут в Институте изучения войны, ВСУ восстановили тактические позиции примерно в трех километрах к востоку от Ямполевки (к западу от Кременной). Также продвинулись к юго-западу от Донецка. Российские войска продвинулись к востоку от села Терны.
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