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ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

Вівторок 13 лютого 2024 04:03
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ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW Фото: ЗСУ просунулися в районі Роботиного (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські війська відновили тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної). Також просунулися на південний захід від Донецька. Російські війська просунулися на схід від Тернів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

Російські та українські війська нещодавно підтвердили успіхи на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна. Відео з геолокацією, опубліковане 12 лютого, показує, що російські війська трохи просунулися на північний захід від району Синьківка-озеро Лиман (на північний схід від Куп'янська).

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 12 лютого, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Тернів (на захід від Кремінної) і зараз діють у межах двох кілометрів від околиць Терного.

Відеозапис із геолокацією, опублікований 11 лютого, показує, що українські війська відновили деякі тактичні позиції приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної).

Українські та російські джерела повідомили про позиційні бої, що продовжуються:

  • на північний схід від Куп'янська в районі Іванівки, Синьківки та озера Лиман;
  • на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки та Тимківки;
  • на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;
  • на південний захід від Кремінної в районі Діброви;
  • на південь від Кремінної в районі Білогорівки.

ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

Операція №2 - Донецька область

Російські війська просунулися на захід від Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 12 лютого.

Позиційні бої тривали:

  • у районі Богданівки;
  • на захід від Бахмута у районі Івановського;
  • на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки;
  • на південь від Бахмута в районі Майорського, Південного та Нью-Йорка.

ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

Повідомляється, що російські війська просунулися в Авдіївці на тлі позиційних боїв, що тривають, поблизу міста 12 лютого.

Позиційні бої також тривали:

  • на північ від Авдіївки у районі Новобахмутівки;
  • на захід від Авдіївки в районі Тоненького;
  • на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

Українські війська нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі позиційних боїв, що продовжуються, на захід і південний захід від міста 12 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 11 лютого, показує, що українські сили трохи просунулися на північний схід від Побєди (південний захід від Донецька).

Позиційні бої тривали в районі Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали у районі кордону Донецької та Запорізької областей 12 лютого, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Українські та російські джерела заявили, що позиційні бої тривали:

  • на північ від Вугледару біля Водяного;
  • на південний схід від Великої Новосілки поблизу Пречистівки;
  • на південний захід від Великої Новосілки поблизу Приютного.

ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

Українські війська підтвердили просування на заході Запорізької області на тлі позиційних боїв, що тривають, у цьому районі 12 лютого.

Відео з геолокацією, опубліковане 12 лютого, показує, що українські війська просунулися на захід від П'ятихаток (28 км на північний захід від Роботиного) неподалік Кам'янського, хоча цей поступ, ймовірно, був недавнім.

Генеральний штаб України заявив, що російські війська безуспішно атакували на лівому березі Херсонської області поблизу Кринків.

ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISWЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW

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ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW
ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW
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