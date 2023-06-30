Втрати РФ в Україні вже перевищили 228 тисяч військових, - Генштаб

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 30 червня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 228340 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки та 6 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, продовжуються важкі бої. Протягом доби відбулося 31 бойове зіткнення.
Зокрема, згідно з інформацією Інституту вивчення війни, українські військові ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на 1200 та 1500 метрів у напрямку Клищіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.
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