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Потери РФ в Украине уже превысили 228 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 30 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 30 июня, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 228340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и 6 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 228340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 7863 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 4127 (+11) ед,
  • РСЗО - 630 (+3) ед,
  • средства ПВО - 389 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 308 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3519 (+6),
  • крылатые ракеты - 1261 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6785 (+5) ед,
  • специальная техника - 569.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

В частности, согласно сводке Института изучения войны, украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки. Россияне после потерь отступают.

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Война в Украине