Потери РФ в Украине уже превысили 228 тысяч военных, - Генштаб

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 30 июня, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 228340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка и 6 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.
В частности, согласно сводке Института изучения войны, украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки. Россияне после потерь отступают.
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