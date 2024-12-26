Втрати РФ в Україні перевищили 780 тисяч військових, - Генштаб

Ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 25 грудня відбулося 211 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують інтенсивно атакувати на Покровському напрямку.

Ззначимо, як раніше розповідав президент України Володимир Зеленський, Покровський та Курахівський напрямки залишаються найбільш "гарячими". У листопаді та грудні втрати Росії на фронті є рекордними.

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