Росіяни продовжують інтенсивно атакувати на Покровському напрямку, - Генштаб

На фронті станом на вечір 25 грудня відбулося 211 бойових зіткнень. Російські окупанти продовжують інтенсивно атакувати на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав одного ракетного та 12 авіаційних ударів із застосуванням 78 ракет та 29 КАБів, 690 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4,5 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

Двадцять шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки. Під ударами ворожих НАРів опинились Надія та Зелений Гай.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

Ворог 12 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка вісім разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Чотири атаки триває дотепер.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 55 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ, Новий Труд, Зелене та Новотроїцьке.

Сорок сім атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень - тривають. В той самий час ворог завдав авіаційних ударів КАБами по населених пунктах Покровськ та Котлине.

За сьогоднішній день втрати агресора на цьому напрямку склали 276 осіб, з них 149 - безповоротно. Знищено 14 одиниць автомобільної техніки, два квадроцикли, один ПТРК та один міномет окупантів. Окрім того, пошкоджено міномет та автомобіль.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 31 бойове зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне. Підрозділи Сил оборони відбили 24 атаки противника, сім - тривають дотепер.

На Времівському напрямку відбулося 34 боєзіткнення. 33 ворожих штурми вже зупинено нашими оборонцями в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Велекої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки. Одна атака триває до цього часу. Також ворог застосовував авіацію по районах Времівки та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби противника просунутись вперед в районі Новоданилівки.

Двічі без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Двадцять шість бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, три боєзіткнення ще тривають. Протягом доби ворог здійснив 420 артилерійських обстрілів.

На Гуляйпільському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.