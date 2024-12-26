Потери РФ в Украине превысили 780 тысяч военных, - Генштаб

За минувшие сутки, 25 декабря, российская армия на фронте в Украине потеряла 1540 военных. Всего с 24 февраля 2022 года потери РФ превысили 780 тысяч солдат.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.24 ориентировочно составили:
На фронте по состоянию на вечер 25 декабря состоялось 211 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают интенсивно атаковать на Покровском направлении.
Отметим, как ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими". В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.
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