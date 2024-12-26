Потери РФ в Украине превысили 780 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 25 декабря состоялось 211 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают интенсивно атаковать на Покровском направлении.

Отметим, как ранее рассказывал президент Украины Владимир Зеленский, Покровское и Кураховское направления остаются наиболее "горячими". В ноябре и декабре потери России на фронте являются рекордными.

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